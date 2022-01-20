Адвокат Добровинский назвал «сумасшедшими» тех, кто подозревает вдову Градского в инсценировке собственного ограбления

У вдовы Александра Градского Марины Коташенко не было никакого смысла инсценировать собственное ограбление. Такую точку зрения высказал в беседе с Teleprogramma.pro адвокат Александр Добровинский.
«Для всех сумасшедших, которые считают, что несчастная вдова Александра Градского инсценировала ограбление самой себя хочу объяснить все с точки зрения простой логики. Если об этих деньгах никто, кроме нее и покойного мужа не знал, какой смысл ей в ограблении, грабеже, разбое - не важно», - сказал Добровинский.
По словам адвоката, даже если предположить, что наследники знали об этих деньгах, то, согласно закону, Коташенко причиталось бы 80% этой суммы. Добровинский считает, что ради 20 миллионов вдова не стала бы рисковать.
Ранее из информированных источников стало известно, что сотрудники полиции рассматривают в том числе версию инсценировки нападения на Марину Коташенко и хищения у нее 100 миллионов рублей.
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