Адвокат Добровинский назвал «сумасшедшими» тех, кто подозревает вдову Градского в инсценировке собственного ограбления

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20 января 2022, 17:42 Источник: teleprogramma.pro

Александр Градский и Марина Коташенко, Anatoly Lomokhov/globallook.com

У вдовы Александра Градского Марины Коташенко не было никакого смысла инсценировать собственное ограбление. Такую точку зрения высказал в беседе с Teleprogramma.pro адвокат Александр Добровинский.

«Для всех сумасшедших, которые считают, что несчастная вдова Александра Градского инсценировала ограбление самой себя хочу объяснить все с точки зрения простой логики. Если об этих деньгах никто, кроме нее и покойного мужа не знал, какой смысл ей в ограблении, грабеже, разбое - не важно», - сказал Добровинский.

По словам адвоката, даже если предположить, что наследники знали об этих деньгах, то, согласно закону, Коташенко причиталось бы 80% этой суммы. Добровинский считает, что ради 20 миллионов вдова не стала бы рисковать.

Ранее из информированных источников стало известно, что сотрудники полиции рассматривают в том числе версию инсценировки нападения на Марину Коташенко и хищения у нее 100 миллионов рублей.

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