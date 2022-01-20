Суд в Петербурге заочно арестовал Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

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20 января 2022, 15:38 Источник: Znak.com

Игорь Тальков, Evguenii Matveev/globallook.com

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга сегодня заочно арестовал Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С ходатайством об аресте выступил Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

«По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта известных эстрадных исполнителей возник конфликт с участием Игоря Малахова, представлявшего интересы одной из исполнительниц, с певцом Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы «Наган» с целью его убийства на почве личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом. Он произвел выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие его смерть на месте происшествия», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Ранее Шляфман обвинялся в убийстве по неосторожности. Однако в декабре 2021 года статья была переквалифицирована на «убийство, покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни». В сообщении СКР говорится, что в ходе следствия Шляфман давал показания о том, что в певца выстрелил Малахов. Последний и был осужден по этому делу. В 2016 году Малахов скончался.

Бывший директор Талькова с 1992 года находится в бегах: вначале скрывался на Украине, а затем переехал в Израиль. Как считает следствия, вина Шляфмана подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз. Срок давности по этому делу не истек, так как следствие приостанавливалось в связи с розыском Шляфмана.

Ранее вдова Игоря Талькова заявила, что не считает гибель мужа случайностью.

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