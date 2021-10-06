Вдова Игоря Талькова заявила, что не считает гибель мужа случайностью

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6 октября 2021, 12:00

Игорь Тальков, Evguenii Matveev/Russian Look

6 октября 30 лет назад во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге во время концерта был убит поэт и музыкант Игорь Тальков. Вдова артиста Татьяна рассказала, почему не считает его гибель случайностью.

Татьяна Талькова сообщила, что 13 ноября 2018 года – после возобновления следствия – ей представилась возможность ознакомиться с частью материалов уголовного дела. По словам женщины, обвиняемым в убийстве музыканта признан его концертный директор Валерий Шляфман, который проживает в Израиле.

Вдова артиста отметила в беседе с RT, что попытка представить гибель Игоря Талькова убийством по неосторожности не выдерживает никакой критики, поскольку "слишком многое говорит об обратном". По мнению женщины, существуют все основания для направления уголовного дела в суд, однако для этого требуется провести целый ряд следственных действий.

Татьяна Талькова также обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять дело об убийстве ее мужа под свой контроль и принять ее с адвокатом.

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