Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Вдова Талькова требует с Азизы через суд миллион рублей

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Вдова Талькова требует с Азизы через суд миллион рублей
Азиза, фото: Alexander Keltik/Russian Loo

Прошлым летом в одной из телепередач певица Азиза рассказала о взаимоотношениях с Игорем Тальковым. После эфира вдова музыканта Татьяна Талькова приняла решение подать на певицу в суд, сообщает kp.ru.

«Азиза рассказала, как Тальков забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины», — напомнила адвокат Тальковой Ирина Игнашенкова.

Татьяна Талькова считает, что супруга обвинили в сутенерстве.Теперь она требует от Азизы, её сестры Гульнары и телеканала 1 млн рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Процесс по иску вдовы начнется 29 июля.

НС

Армия

Боевые самолеты ВВС США совершили акт устрашения в небе над Черным морем

Боевые самолеты ВВС США совершили акт устрашения в небе над Черным морем

Истребители F-16 ВВС США и тяжелые беспилотники, базирующиеся в Европе, провели крупномасштабную демонстрацию сил в Черном море. Ударная американская авиация из состава Европейского командования ВС США действовала совместно с боевыми кораблями НАТО.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью