Вдова Талькова требует с Азизы через суд миллион рублей

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23 июля 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Азиза, фото: Alexander Keltik/Russian Loo

Прошлым летом в одной из телепередач певица Азиза рассказала о взаимоотношениях с Игорем Тальковым. После эфира вдова музыканта Татьяна Талькова приняла решение подать на певицу в суд, сообщает kp.ru.

«Азиза рассказала, как Тальков забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины», — напомнила адвокат Тальковой Ирина Игнашенкова.

Татьяна Талькова считает, что супруга обвинили в сутенерстве.Теперь она требует от Азизы, её сестры Гульнары и телеканала 1 млн рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Процесс по иску вдовы начнется 29 июля.