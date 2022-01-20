Депутат Госдумы Чепа прокомментировал слова Зеленского о необходимости срочно ввести санкции против России

Аргументы Недели → Общество 13+

20 января 2022, 12:30

Депутат Госдумы Алексей Чепа, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал украинского президента Владимира Зеленского недальновидным и «недалёким» политиком, после того, как глава Украины на встрече с американскими сенаторами в Киеве призвал их как можно скорее вводить санкций против России.

По мнению депутата Госдумы, «Зеленский подыгрывает Госдепу, выполняя установки», — передает RT. Как полагает Чепа, на самом деле Зеленский не понимает сути политической ситуации и не осознаёт опасность, к которой может привести проводимая им политика. Он считает, что американские политики не могут прислушиваться к заявлениям президента Украины.

«Зеленский отрабатывает только их волю и больше ничего», — заключил Алексей Чепа.

Власти США введут против России «никогда не виданные санкции», если ситуация вокруг Украины обострится до предела, заявил Байден.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости