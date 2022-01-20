Депутат Госдумы Чепа прокомментировал слова Зеленского о необходимости срочно ввести санкции против России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал украинского президента Владимира Зеленского недальновидным и «недалёким» политиком, после того, как глава Украины на встрече с американскими сенаторами в Киеве призвал их как можно скорее вводить санкций против России.
По мнению депутата Госдумы, «Зеленский подыгрывает Госдепу, выполняя установки», — передает RT. Как полагает Чепа, на самом деле Зеленский не понимает сути политической ситуации и не осознаёт опасность, к которой может привести проводимая им политика. Он считает, что американские политики не могут прислушиваться к заявлениям президента Украины.
«Зеленский отрабатывает только их волю и больше ничего», — заключил Алексей Чепа.
Власти США введут против России «никогда не виданные санкции», если ситуация вокруг Украины обострится до предела, заявил Байден.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости