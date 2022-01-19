Пушилин заявил о подготовке Украиной диверсий у линии соприкосновения сторон в Донбассе

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19 января 2022, 21:59

Денис Пушилин, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Украина подготовила несколько диверсионных групп для нападения на инфраструктурные объекты.

«Согласно нашим разведданным, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, и их цель сейчас - это те населенные пункты, которые находятся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск»,- пояснил он в эфире телеканал «Россия 24».

Пушилин отметил, что ДНР готовится к диверсиям и усиливают меры безопасности. По его словам, целью нападений станут объекты инфраструктуры: газопроводы, водопроводы и линии электропередач. Он назвал действия Украины «терактом в явном проявлении».

Ранее Пушилин рассказал о «серьезной» напряженности вокруг Донбасса.

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