В Челябинской области пройдут мероприятия всероссийской акции «Блокадный хлеб»

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19 января 2022, 13:07 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото с сайта правительства Челябинской области

Запланированы классный час для школьников, тематические выставки и другие события.

18 января в Санкт-Петербурге был дан старт всероссийской акции «Блокадный хлеб». Она посвящена 79-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда. Южный Урал присоединился к акции, на территории области будет проведен ряд тематических мероприятий.

В социальных сетях пройдет региональный классный час, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда. Школьникам напомнят о подвиге защитников города и мирного населения. Классный час организует региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Посетителей мультимедийного парка «Россия — Моя история» ждут тематические экскурсии. В Катав-Ивановском районе музею школы №1 города Юрюзани передадут капсулу с горстью земли с Пискаревского мемориального кладбища, доставленной из Санкт-Петербурга сводным поисковым отрядом Челябинской области.

Добавим, что недавно завершился региональный этап всероссийского конкурса рисунков «Дорога жизни». 1 февраля его победителей и призеров наградят сенатор РФ Маргарита Павлова и Герой России Илья Панфилов. Лучше работы будут направлены на всероссийский этап.

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