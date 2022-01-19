Песков: Путин в этом году не стал окунаться в крещенской проруби из-за пандемии

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент в этом году воздержался от крещенских купаний из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-колла.
Песков рассказал, что Владимир Путин последовал рекомендациям представителей церкви, которые советовали «подумать перед тем, как это сделать». Президент, по словам пресс-секретаря, подумал и принял решение «не окунаться в прорубь в связи с пандемийными условиями».
При этом Песков не стал комментировать тот факт, что некоторые чиновники не прислушались к мнению церкви. Например, Арсен Николаев, глава Якутии, искупался при 40-градусном морозе. Не изменил крещенской традиции и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Мы не следим, кто купается, а кто нет. Это личное дело каждого. Это не вопрос Кремля»,- сказал Песков.
Накануне христианского праздника протоиерей Козлов назвал ныряние в прорубь необязательным ритуалом в Крещение.
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