Протоиерей Козлов назвал ныряние в прорубь необязательным ритуалом в праздник Крещения

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18 января 2022, 11:30 Источник: РИА Новости

Крещение, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что на Крещение многие люди «лезут в ледяную воду» не из благочестивых побуждений, а чтобы «показать себя» перед противоположным полом. По его словам, эта традиция появилась в синодальную эпоху, когда люди были более воцерковленными.

«Обряд распространился в синодальную эпоху. Правда, тогда люди были все-таки более воцерковленными. А потому совершали ритуал держа в голове смысл праздника Крещения Господня»,- пояснил он.

Козлов добавил, что сейчас многие люди даже не задумываются, по случаю чего и зачем ныряют в прорубь. Он считает, что купания «отделились» от церковной жизни. Протоиерей добавил, что некоторые «лезут в ледяную воду, желая показать себя перед противоположным полом», другие – вовсе находятся в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.

«Желательно прийти в храм на богослужение и помолиться. Верующему важно понять, что, собственно, Церковь празднует в этот день. Перед этим можно открыть Евангелие, прочитать о событиях священной истории и узнать о содержании праздника»,- уточнил священнослужитель.

Он подчеркнул, что крещенских купаний нет в церковном уставе, зато есть другая традиция - забирать домой освященную воду.

«Совершенно не обязательно уносить литрами. Можно взять немного, а потом в течение года разбавлять»,- поделился Козлов.

В свою очередь, председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков рассказал об «опасном» заблуждении некоторых людей о том, что ныряние в прорубь раз в год навсегда смывает грехи, а дальше можно жить как обычно.

«Это очень печально. Если уж погружаться в крещенскую воду, то надо и в храм приходить»,- высказал он.

При этом священнослужители советуют относиться к крещенским обрядам, как к напоминанию о земной жизни Иисуса Христа.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов призвал соблюдать меры предосторожности при крещенских купаниях.

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