Вирусолог Нетёсов призвал не забывать о ношении масок при крещенских купаниях

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18 января 2022, 11:10 Источник: RT

купание, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов призвал соблюдать меры предосторожности при крещенских купаниях во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Нетёсов рекомендует носить маски в местах большого скопления людей. Также он напомнил, что одним из способов защиты от заражения коронавирусом является вакцинация. По его словам, омикрон-штаммом многие «инфицируются бессимптомно, хотя вирус этот распространяют».

Вирусолог добавил, что для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями окунание в прорубь представляет большую нагрузку.

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые следует употреблять перед погружением в прорубь.

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