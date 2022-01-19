При задержании в Шереметьево Волочкова была нетрезва и оскорбляла полицейских

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19 января 2022, 12:18 Источник: АГН "Москва"

Шереметьево, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Анастасию Волочкову, устроившую скандал на борту самолета «Аэрофлота», обвинили в мелком хулиганстве, а также составили протокол об оскорблении сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В сообщении говорится, что сотрудники полиции были вызваны на борт самолета из-за неадекватного поведения пассажирки, которая, «находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты».

Пассажиркой оказалась балерина Анастасия Волочкова, которая возвращалась со своим спутником с Мальдив. Пресс-служба сообщила также, что в дежурной части в Шереметьево, куда доставили Волочкову, она продолжала скандалить: размахивала руками, оскорбляла полицейских.

«Согласно медицинскому освидетельствованию, у пассажирки выявлено состояние алкогольного опьянения. В отношении данной гражданки составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), так же по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения»,- рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что балерина устроила скандал на борту самолета из-за просьбы бортпроводника надеть защитную маску.

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