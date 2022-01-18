Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Санкт-Петербурге достиг 88%

Уровень коллективного иммунитета жителей Санкт-Петербурга к коронавирусу нового типа в настоящее время составляет 88%. Об этом заявили во вторник в пресс-службе администрации губернатора города.
Согласно последней информации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в городе полностью закончили курс вакцинации более 2,8 миллиона человек. Уровень коллективного иммунитета жителей Северной столицы к коронавирусной инфекции составляет 88%.
Подчеркивается, что в городе сейчас работают 190 стационарных и 57 мобильных пунктов вакцинации.
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