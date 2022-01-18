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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Санкт-Петербурге достиг 88%

, 19:47 Источник: РИА "Новости"

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Санкт-Петербурге достиг 88%
вакцинация, Jens Büttner/dpa

Уровень коллективного иммунитета жителей Санкт-Петербурга к коронавирусу нового типа в настоящее время составляет 88%. Об этом заявили во вторник в пресс-службе администрации губернатора города.

Согласно последней информации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в городе полностью закончили курс вакцинации более 2,8 миллиона человек. Уровень коллективного иммунитета жителей Северной столицы к коронавирусной инфекции составляет 88%.

Подчеркивается, что в городе сейчас работают 190 стационарных и 57 мобильных пунктов вакцинации. 

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