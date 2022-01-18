Гинцбург выразил мнение, что пандемия COVID-19 не закончится на «омикроне»

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18 января 2022, 17:29 Источник: Россия 24

тест на COVID-19, Frank Hoermann / SVEN SIMON

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии научных предпосылок к тому, что на штамме коронавируса нового типа "омикрон" пандемия закончится.

"Ну то, что он ("омикрон" – Прим. ред.) может всех перезаражать, я в это хорошо верю", – подчеркнул Александр Гинцбург, однако добавил, что не видит оснований полагать, что на этом штамме пандемия COVID-19 завершится.

По словам директора Центра им. Гамалеи, эпидемия будет продолжаться, пока не выработается популяционный иммунитет к коронавирусу нового типа. Более того, если вакцинация населения планеты будет происходить медленно, то человек должен пройти вакцинацию или встретиться с вирусом не раз, чтобы получить антитела, защищающие от новых мутаций.

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