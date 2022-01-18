Мишустин призвал россиян внимательно отнестись к вакцинации и ревакцинации от COVID-19 из-за «омикрона»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 18 января, призвал россиян обратить особое внимание на своевременную вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса в условиях распространения штамма "омикрон".
Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией подчеркнул, что все мировые специалисты отмечают необходимость вовремя проходить вакцинацию и делать повторную прививку, чтобы не допустить тяжелого течения COVID-19.
Российский премьер попросил все регионы и всех граждан обратить особое внимание на данный факт, чтобы защитить себя и своих близких.
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