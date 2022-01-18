Мишустин призвал россиян внимательно отнестись к вакцинации и ревакцинации от COVID-19 из-за «омикрона»

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18 января 2022, 15:13 Источник: ТАСС

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 18 января, призвал россиян обратить особое внимание на своевременную вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса в условиях распространения штамма "омикрон".

Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией подчеркнул, что все мировые специалисты отмечают необходимость вовремя проходить вакцинацию и делать повторную прививку, чтобы не допустить тяжелого течения COVID-19.

Российский премьер попросил все регионы и всех граждан обратить особое внимание на данный факт, чтобы защитить себя и своих близких.

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