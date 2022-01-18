В Центре европейской информации сообщили о росте стоимости продуктовой корзины для пенсионеров на 20-25%

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18 января 2022, 15:44 Источник: Общественная служба новостей

сумки с продуктами, pixabay.com

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил в рамках беседы с журналистами во вторник, 18 января, что за прошедший год продуктовая корзина для пенсионера выросла на 25%.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что индексация пенсий для неработающих российских пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января текущего года.

Николай Топорнин в беседе с Общественной службой новостей выразил уверенность, что подобная надбавка никак не скажется на состоянии граждан пенсионного возраста. "У нас настолько низкие пенсии, что 500-600 рублей наших пенсионеров не радуют", – подчеркнул эксперт и добавил, что дли избавления от бедноты среди этой группы населения следует говорить "об абсолютных цифрах".

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