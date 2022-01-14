В Челябинской области больше всего подорожало мясо, а меньше всего алкоголь
14 января 2022, 11:11 Анна Семенова
Об этом рассказали в региональной Контрольно-счетной палате.
К декабрю 2021 года рост цен на продовольствие составил 7,4%, это меньше, чем в среднем по стране.
Самые большие изменения почувствовали покупатели мяса и птицы, яиц и макарон. Так, по данным региональной КСП, куры и мясо подорожали сразу на 17%, яйца – на 11,9%, макароны – на 11,7%.
Есть и лидеры по наименьшему подорожанию. На первом месте алкоголь, его цена подросла всего на 0,1%, «серебро» у фруктов и овощей – здесь прирост стоимости составил 2,5%, на третьем месте сливочное масло, оно теперь дороже для южноуральцев на 3,7%.
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