Селфи обезьяны, потолстевшая жена, горячий кофе: на что люди по всему миру жалуются в суде

Аргументы Недели → Общество 13+

18 января 2022, 15:08

В последнее время в суды поступает все больше и больше нелепых обращений. Людям в мантии приходится разбирать самые глупые ситуации, а ответчикам – выслушивать странные жалобы и оправдываться. Цель таких обращений одна — заработать денег легким путем. Или как минимум, как сейчас говорят, словить хайп.

Американцы даже учредили специальную премию за самые смехотворные и при том выигрышные судебные дела. Так, пожилая женщина получила огромные деньги от «Макдоналдса». Кофе в стаканчике был очень горячим, дама уронила его и ошпарилась. Теперь в сети быстрого питания обязательно пишут: «Осторожно, горячо».

Тимоти Дюмушель из Висконсина подал в суд на телекомпанию, считая, что по ее вине его супруга потолстела, а дети превратились в «лентяев, только и знающих, что переключать каналы».

А вот еще забавный случай: в джунглях Индонезии макака завладела фотокамерой британца и сделала ставший знаменитым автопортрет с улыбкой. Проблемы начались, когда селфи обезьяны начали использовать разные ресурсы. Они не заплатили за размещение фотографии и пометили ее как свободную для использования, ведь снимок сделала макака сама, а значит, человек не может иметь на него авторских прав. Организация, выступающая за этичное обращение с животными, подала иск в суд, требуя признать обезьяну автором фотографии, имеющим право на вознаграждение за ее использование. Процесс продолжался два года. В итоге удалось договориться, британец защитил свои права на авторство фотографии, при этом обязуясь жертвовать четверть возможных доходов фонду по защите обезьян.

Подробнее об этих и других нелепых судебных разбирательствах читайте в подборке «АН».

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