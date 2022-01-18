Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ достиг 63,9%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России составляет 63,9%. По ее словам, в четырех регионах этот показатель достиг 80%.
Голикова пояснила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 80% в Севастополе, Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Чукотском автономном округе.
Отмечается, что с начала пандемии в России выявлено 10 865 512 случаев заражения коронавирусом нового типа, выздоровели 9 902 935 человек, умерли 322 678.
Ранее сообщалось, что в 67 регионах России за прошедшую неделю зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также 1 682 случая заражения омикрон-штаммом выявленол в 42 регионах.
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