Голикова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 67 российских регионах

Аргументы Недели → Общество 13+

18 января 2022, 14:39 Источник: ТАСС

человек в маске, фото: Михаил Фролов/ globallookpress.com

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю зафиксирован в 67 регионах России. При этом число выявленных в стране случаев заражения «омикроном» достигло 1 682 в 42 регионах.

«По результатам секвенирования в РФ выявлено 1 682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию ... Случаи на сегодняшнее утро зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42»,- пояснила она.

Голикова отметила, что среди заразившихся омикрон-штаммом 27,9% прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране могут ввести локдауны из-за распространения коронавируса на региональном уровне.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости