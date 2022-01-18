Голикова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 67 российских регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю зафиксирован в 67 регионах России. При этом число выявленных в стране случаев заражения «омикроном» достигло 1 682 в 42 регионах.
«По результатам секвенирования в РФ выявлено 1 682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию ... Случаи на сегодняшнее утро зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42»,- пояснила она.
Голикова отметила, что среди заразившихся омикрон-штаммом 27,9% прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране могут ввести локдауны из-за распространения коронавируса на региональном уровне.
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