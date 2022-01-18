Песков допустил введение локдаунов в регионах из-за «омикрона»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в стране могут ввести локдауны из-за распространения новой коронавирусной инфекции на региональном уровне. Очередную волну COVID-19 может спровоцировать омикрон-штамм.
«Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей»,- пояснил официальный представитель Кремля.
Песков отметил, что введение локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. По его словам, от региона к региону ситуация достаточно динамично может меняться в силу специфики штамма «омикрон».
Ранее вирусолог Александр Лукашев рассказал, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом, ожидается в ближайшие две недели.
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