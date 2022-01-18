Вирусолог Лукашев предупредил о риске заразиться омикрон-штаммом в ближайшие две недели

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18 января 2022, 11:49 Источник: Говорит Москва

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/ globallookpress.com

Вирусолог Александр Лукашев сообщил, что пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией ожидается в ближайшие две недели, затем очередная волна стремительно пойдет на спад.

«Если не все заболеют, то, по крайней мере, все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся с омикрон-штаммом, будут под риском заражения. В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно»,- высказал врач в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Лукашев отметил, что пока нет данных о том, насколько сильно «омикрон» вытеснит другие, более летальные штаммы, как «дельта». По его словам, пик заболеваемости новым вариантом коронавируса прогнозируется с 22-23 января или 25 января. Вирусолог уточнил, что эта волна пройдет гораздо быстрее, а потом будет стремительный спад.

«Локдауны имеют очень ограниченную эффективность против омикрона. Потому что вирус очень заразный … Если было желание вводить локдаун, это надо было делать в середине декабря или в первых числах января. Сейчас вирус распространился по всей стране, по факту он есть практически во всех регионах. В инкубационном периоде находятся гораздо больше человек, чем мы видим в статистике заболеваемости. Сегодня введение локдауна - не самая очевидная мера»,- пояснил медик.

Также он рассказал, что, несмотря на меньшее количество умерших от «омикрона», общее число летальных исходов большое.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрон»-штамма составляет около 75 процентов.

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