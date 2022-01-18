Российские особо охраняемые природные территории ждут туристов и волонтеров

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18 января 2022, 14:08

Кроноцкий заповедник. Фото: GlobalLook

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Ирина Маканова в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказала о развитии ООПТ и туризма в заповедных зонах, а также о важности работы волонтеров по сохранению уникальной российской природы.

- Особо охраняемыми природными территориями вы занимаетесь почти год. Срок небольшой, но все же что удалось сделать за это время? Когда вы только пришли в департамент, какие были основные проблемы?

- Требующих решения вопросов было очень много. Системные – отсутствие должного законодательного регулирования по разным аспектам деятельности особо охраняемых природных территорий, организационные моменты, касающиеся границ особо охраняемых природных территорий, их постановки на кадастровый учет и внесения в ЕГРН. И проблемы текущие – недофинансирование, например. В 21 году мы дополнительно получили 101 млн. рублей из федерального бюджета для увеличения фонда оплаты труда государственных инспекторов в области охраны окружающей среды за счет доходов, поступивших от уплаты штрафов за нарушение законодательства об ООПТ, на 2022 г. и плановый период на эти цели предусмотрено 752 млн. рублей ежегодно.

Блок нормативных вопросов касается не только верхнего уровня – федерального законодательства, но и внутренних актов Министерства природных ресурсов. Многое пришлось пересмотреть.

Увы, долгое время не исполнялись поручения президента и правительства. Как правило, проблемы связаны с обычной хозяйственной деятельностью особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и с их организационно-правовым оформлением. В первую очередь это постановка границ на кадастровый учет.

За 2 года – с 2019 по 2020 поставлено на кадастровый учёт и внесено в ЕГРН было 104 ООПТ. На данный момент, с 11 января 2021 года, на кадастровый учет поставлено 218 ООПТ. В работе еще 17 охраняемых природных территорий. Это стало возможно в связи с организацией четкого взаимодействия с органами Росреестра.

Есть проблемные ООПТ, которые мы не сможем поставить на кадастровый учёт и внести в ЕГРН даже в течение 2022 года. Я об этом прямо говорила в Совете Федерации. К сожалению, так получилось из-за несистемного подхода при их создании. В состав этих ООПТ огульно включали земельные участки, уже находящиеся в частной собственности или обремененные задачами, связанными с национальной безопасностью и обороной. У нас есть наработки и представление о том, как решать эти вопросы. Каждый случай будем рассматривать отдельно. Соответствующие предложения доложены Президенту Российской Федерации.

В целом эта работа будет продолжена в текущем режиме – создаются новые ООПТ, в отношении которых кадастровые и землеустроительные работы будут начаты в связи с доведенным финансированием в 2022 году.

И конечно, что очень важно – подготовлены Правительственные поправки к депутатскому законопроекту о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. Получено положительное заключение ГПУ Президента. Законопроект планируется к принятию в Государственной Думе в весеннюю сессию. Законопроектом вводятся понятия туризма на ООПТ, его критерии, механизмы привлечения инвесторов для создания экологической рекреационной инфраструктуры.

Ирина Маканова

- А сколько вообще должно быть в России ООПТ с вашей точки зрения?

- Основная цель создания ООПТ – это сохранение природоохранной и научной ценности, защита объектов биоразнообразия и природного мира на той или иной территории. Для того чтобы понять, сколько их вообще должно быть, вся эта территория должна быть проанализирована и исследована.

Основанием для создания ООПТ всегда служат материалы комплексного экологического обследования. Например, Кисловодский национальный парк — самая маленькая особо охраняемая природная территория, одна из самых молодых, но при этом одна из самых посещаемых. И мы понимаем, почему. Антропогенная нагрузка на эту территорию огромная. Она со всех сторон окружена санаториями, пансионатами, домами отдыха. Люди даже приезжают только ради того, чтобы посетить этот парк. Раньше он был просто курортным, а теперь – национальный. И сделано это для того, чтобы его не вытоптали, не застроили кафе и забегаловками. Ограничений в посещении по-прежнему нет, плата не взимается. Отдыхающие как ходили, так и ходят. Но статус особо охраняемой природной территории дает возможность сохранить, защитить, не нарушить экологический режим. Я, кстати, очень люблю ездить на Кавказские Минеральные Воды, меня еще в детстве туда возили.

Сколько все-таки должно быть ООПТ? Мы подходим к этому вопросу очень осторожно. При создании каждой особо охраняемой природной территории плотно исследуем материалы комплексного экологического обследования. Субъекты Российской Федерации создают гораздо больше ООПТ на своей территории. Региональных ООПТ на сегодняшний момент насчитывается более 12 тысяч. То есть 230 против 12 тысяч. Правда, региональные ООПТ, конечно, меньше по площади. Их статус — либо природные парки, либо памятники природы, либо региональные заказники.

К сожалению, анализ региональных ООПТ показал, что их создание не всегда соответствовало целям, предусмотренным федеральным законодательством, а вернее преследовались цели не очень благовидные — просто наложить обременение на определенную территорию, соответственно категорией ООПТ оказались накрыты земли с разрабатываемыми участками, на которых находятся полезные ископаемые, в состав ООПТ вошли частично населенные пункты в традиционно курортных местностях, оказались элитные коттеджные поселки.

Сейчас это является серьезной головной болью для действующих региональных властей, к сожалению, отчасти мешает социально-экономическому развитию отдельных регионов и безусловно требует совершенствования законодательства об особо охраняемых территориях в соответствующей части.

- Сейчас бурно развивается внутренний туризм. Увы, многие считают, что заповедник – это запретная зона, туда нельзя. Есть такой стереотип. Как объяснить людям, что наоборот – туда надо ехать, наслаждаться природой, узнавать что-то новое про историю России? Есть какая-то информационная программа информационного продвижения этих зон с туристической точки зрения?

- Безусловно, заповедник – посещать можно, но при строгом соблюдении соответствующего режима охраны и не причинении вреда уникальным природным комплексам. Федеральный закон разделяет ООПТ по категориям, которые зависят от режима охраны. Заповедники – это, конечно, самый высокий уровень режима охраны территории. Там запрещена большая часть того, что разрешено в национальных парках или, например, в заказниках. Но они открыты для посещения. Очень много экологических троп и маршрутов, которые привлекают туристов! Также в заповедниках разрешены смотровые площадки. Можно устанавливать нестационарные объекты, отвечающие экологическим требованиям в соответствующих зонах.

К сожалению, информированность населения об уникальном мире особо охраняемых территорий России находится на низком уровне. Как раз для этого мы сейчас дорабатываем портал «Экотуризм в России – путешествие по ООПТ», где указаны все наши особо охраняемые природные территории. В дальнейшем можно будет увидеть экологические туристические маршруты, возможность размещения и транспортную доступность каждой интересуемой территории.

В конце прошлого года в рамках Дней Дальнего Востока в московском метро запущен дальневосточный экспресс (поезд следует по Таганско-Краснопресненской линии), где целый вагон отдан Министерству природы, в котором мы популяризируем наши ООПТ. Все, кто попадут в этот вагон, смогут навести телефон на QR-код, открыть сайт и увидеть, что предлагается в части туризма на ООПТ, познакомиться с уникальным животным и растительным миром наших территорий.

В целом, увы, информации в настоящее время в медиа пространстве об особо охраняемых природных территориях недостаточно. Но мы работаем в этом направлении. Все знают про Сочинский национальный парк, Кавказский заповедник, Байкал, Алтай, Камчатку. Но есть и менее известные территории, тоже достойные внимания. Стараемся везде найти точку притяжения. Например, Ремдовский заказник, расположенный в Псковской области на месте легендарного для российской истории Ледового побоища, получил совершенно новую жизнь с созданием на его территории мемориала Александра Невского, в открытии которого принял участие Президент Российской Федерации В. В. Путин. Посещение заказника за 4 месяца 2021 года увеличилось в 6 раз и составило 12 тысяч человек. Хочется отметить огромный вклад Министерства обороны, военно-исторического общества, Русской православной церкви и Администрации Псковской области.

- А как обстоят дела в Крыму? Ведь там было украинское законодательство, иные формы общения с природой.

- На полуострове уже после присоединения принят Крымский закон об особо охраняемых природных территориях, адаптированный под российское законодательство. Конечно, есть определенные проблемы. Ялтинский природный горно-лесной заповедник – огромная территория, которая тянется практически от Севастополя до Керченского полуострова. По ней проходит множество инфраструктурных объектов. В первую очередь – магистральная линия электропередачи, обеспечивающая энергетическую безопасность Крымского полуострова. Её необходимо реконструировать. Также через заповедник проходит автомобильная дорога на Бахчисарай, полотно дороги вырезано из границ заповедника, при этом ее охранная зона проходит по территории заповедника. Исторически это дорога соединяла Ялту и Бахчисарай, возросший поток туристов в Крым конечно же создает запрос также на реконструкцию указанной дороги и соответствующие планы уже озвучивались на различных площадках. Для реализации социально-экономических потребностей региона необходим поиск взаимоприемлемых решений, который бы позволил сохранить баланс между целостностью экосистемы заповедника и потребностями в развитии Крымского полуострова. В этом случае ключевую роль играет государственная экологическая экспертиза всех проектных решений в отношении инициируемых инфраструктурных проектов.

Ну а в целом, безусловно, Крым является туристической Меккой России, и особо охраняемые природные территории занимают в ней особое место. В сентябре 2018 года созданы 5 заповедников федерального значения на территории Республики Крым – Казантипский, Карадагский, Лебяжьи острова, Опукский, Ялтинский горно-лесной. В 2020 году создана объединенная дирекция, управляющая этими заповедниками, в 2021 году создан Казантипский государственный заказник. В настоящее время дирекцией проводится большая работа в части лесоустройства, постановки на кадастровый учет земельных участков в границах этих территорий. Разрабатываются новые туристические маршруты и восстанавливаются старые – всесоюзные туристические маршруты, пользующиеся огромной популярностью во времена СССР. В Крыму исторически с учетом ландшафтных характеристик и климатических условий всегда были популярны пеший туризм, вело- и автотуризм, скалолазание, туристический альпинизм – именно в этом векторе мы и пытаемся развиваться. Также Крым крайне привлекателен для кинематографистов, только в 2021 году на территории крымских заповедников проходили съемки двух полнометражных картин, это является, в том числе дополнительным внебюджетным доходом для территории и повышает ее культурную привлекательность.

- Какими вы видите перспективы эковолонтерства? Есть идея платить за это деньги…

- Я считаю, волонтерство должно быть волонтерством до конца. Если за деньги – это бизнес. На мой взгляд, должен быть симбиоз. Какая задача у особо охраняемой природной территории? Создать условия, при которых волонтёры бы пришли на добровольной основе. Когда мы тушим пожар, то привлекаем много добровольцев из близлежащих населённых пунктов. Так было недавно в Якутии, Мордовии. Мы обеспечиваем волонтеров питанием, ночлегом, местами отдыха. Это обязанность особо охраняемой природной территории, которая привлекает к себе людей для выполнения определённой задачи. Считаю, так правильно.

- А есть примеры каких-то действительно серьезных волонтёрских движений?

- Их много. Как вы понимаете, организованы они не на базе наших особо охраняемых природных территорий. Хотя есть один пример – Кроноцкий заповедник. С учётом удалённости и разбросанности территории, необходимости сопровождения каждого попавшего туда человека из-за наличия диких животных – там очень интересно. Заповедник практически отбирает волонтеров на конкурсной основе. Желающих много! Большое количество они пригласить не могут. Каждый год приезжают ребята со всей страны, чтобы провести каникулы или отпуск на территории Кроноцкого заповедника.

В Сихотэ-Алинском заповеднике волонтерскими отрядами создана экологическая Тигриная тропа.

В национальном парке Таганай волонтеры ежегодно проводят учет и подкормку пернатых.

- А на Байкале?

- Там очень много волонтёрских движений. Как со стороны Бурятии, так и со стороны Иркутской области. Не так давно привлекали добровольцев для очень интересной задачи. Нам нужно было посчитать антропогенную нагрузку. Утвержденных методик нет. И вот мы привлекали волонтеров на особо охраняемые природные территории конкретно для задачи посмотреть, сколько человек в этом месте могут находиться, что они там могут при этом вытоптать, что они смогут нарушить. Сейчас методика подсчета уже написана, но сначала надо было разобраться на практике.

Кстати, очень любопытно – не всегда антропогенная нагрузка влияет отрицательно на животных и птиц. Когда в Красноярске построили мост, туда прилетел журавль, потому что конструкции моста как раз были удобны, для того чтобы гнездоваться.

На Байкале активно развивается волонтерское движение «Большая Байкальская тропа» - создание волонтерами экологического маршрута вокруг Байкала.

В Байкальском заповеднике руками волонтеров создана экспозиция «Байкал на ладони».

- А куда бы еще вы пригласили волонтеров? Где они нужны?

- Думаю, от помощи волонтеров не отказалась бы ни одна особо охраняемая природная территория. Они очень нужны в местах, где есть скопления бытового мусора. Наиболее заметна эта проблема в европейской части страны – там, куда приезжает много отдыхающих. Это Орловское Полесье, Приокско-Террасный заповедник, Смоленское Поозерье. Вот там нужны волонтеры! Для них это сочетание работы с приятным времяпровождением. Из крупных городов, которые давят на психику, думаю, добровольцы приедут с удовольствием на некоторое время.

- Прошедшим летом состоялась историческая реконструкция конного похода Александра Невского «800 лет славных побед». В чем важность, миссия этого проекта?

- В первую очередь я бы назвала историко-патриотическое воспитание. Основные точки этого похода соприкасаются с нашими особо охраняемыми природными территориями. Александрову гору и Плещеево озеро никуда не денешь из судьбы Александра Невского. Так получилось, в хорошем смысле, что мы в этот процесс оказались вовлечены. Очень благодарны Андрею Анатольевичу Турчаку и его коллегам, которые этим занимаются, а также военно-историческому обществу. И, безусловно, Министерству обороны. Мы очень рассчитываем на активную роль Министерства культуры, в том числе в свете указания Президента о подготовке предложений по созданию всероссийского туристического маршрута, в который как базовые должны войти наши особо охраняемые природные территории. В планах Минприроды создание рабочей группы по разработке и подготовке нового маршрута, в который планируется включить Себежский национальный парк и Ремдовский заказник с уже стоящим мемориалом Александра Невского, который передан нам на баланс. Тем более следующий год — юбилейный. Юбилей Ледового побоища. Нужно знать историю страны, учитывать все поражения и победы. Иначе мы теряем себя и свою идентичность. И для нас очень важно, чтобы и на этой стезе особо охраняемые территории заняли свое достойное место.

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