Научно-практическая конференция «Итоги исторической реконструкции конного похода Александра Невского» «800 лет славных побед»

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27 ноября 2021, 19:38

Фото: primorsknews.ru

25 ноября 2021 г. в Храме Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО прошла научно-практическая конференция на тему: «Итоги исторической реконструкции конного похода Александра Невского «800 лет славных побед» и ее значение как практического научного эксперимента по воссозданию гражданского и военного быта Северо-Восточной Руси XIII в.».

В 2021 году в России отмечают славную историческую дату – 800 лет со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. В рамках празднования этого знаменательного события 21 августа – 12 сентября 2021 г. состоялась историческая реконструкция конного похода Александра Невского «800 лет славных побед». За 24 дня 20 конных дружинников в обмундировании воинов XIII века прошли более 900 км – от Переславля-Залесского до Изборска.

Впервые в мире была проведена полная реконструкция конного военного похода 800-летней давности. Дружина прошла по территории пяти субъектов Российской Федерации: Ярославская, Московская, Тверская, Новгородская и Псковская области. В каждом субъекте состоялись театрализованная встреча дружины князя и этнографические фестивали.

Организаторами проекта являются: Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО), Фонд сохранения и популяризации наследия Святого благоверного князя Александра Невского «Александрова гора», Храм Александра Невского при МГИМО.

По итогам Проекта состоялась научно-практическая конференция, которая прошла в гибридном формате – часть спикеров присутствовала в Храме, часть спикеров и слушатели конференции приняли участие онлайн.

С приветственным словом к участникам и спикерам обратился один из организаторов Конного похода настоятель Храма Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО Протоиерей Игорь Фомин. В конференции приняли участие: заместитель директора по науке, заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася Энговатова, заведующий историко-археологическим сектором Переславского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, хранитель фонда археологи Владимир Зейфер, директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, руководитель исторического клуба «Серебряный волк» Максим Кац.

Также на конференцию приехали непосредственные участники Конного похода: кавалерист-реконструктор, заместитель командира военно-исторического клуба «Рыцарское копье» г. Радужный Владимирской области, реквизитор, исторический консультант Проекта Павел Медведев; кавалерист-реконструктор, клуб «Рыцарское копье» г. Радужный, каскадер конно-трюковой группы «Выстрел» г. Владимир, помощник исторического консультанта Проекта Евгений Овдин; руководитель конной дружины Проекта Руслан Камилов, которые рассказали о том, как шла подготовка к Проекту, как подбиралось снаряжение и какие научные эксперименты были проведены во время похода.

По итогам проведения конференции принято решение о создании рабочей группы совместно с Институтом археологии РАН для проведения экспериментальных археологических исследований, способствующих развитию Проекта.



Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Информационные партнеры: газета «Аргументы недели» и журнал «Фома».

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