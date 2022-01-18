Телеведущий Андрей Караулов заявил, что знает организатора ограбления вдовы Александра Градского

Телеведущий, журналист Андрей Караулов заявил, что знает организатора ограбления вдовы музыканта Александра Градского. Караулов дружил с Градским, он знает, как любил артист своих детей.
По мнению друга покойного Градского, за ограблением 41-летней Марины Коташенко стоит "опытный человек".
Андрей Караулов на своем YouTube-канале поделился: Женщину "разденут, вернее, уже раздели".
"Деньги не ее были. И вдова музыканта не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы", — полагает телеведущий.
Караулов заявил, что называть имена причастных к ограблению вдовы Александра Градского он не станет. Журналист признался, он думал, что будет именно так. Караулов сожалеет, что вдова Градского не догадалась привезти бандитов в его дом, которые не догадались бы, чей это дом.
На Марину Коташенко напали трое мужчин, устроив подставное ДТП под Наро-Фоминском.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости