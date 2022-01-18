Телеведущий Андрей Караулов заявил, что знает организатора ограбления вдовы Александра Градского

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18 января 2022, 13:32

фото: pixabay.com

Телеведущий, журналист Андрей Караулов заявил, что знает организатора ограбления вдовы музыканта Александра Градского. Караулов дружил с Градским, он знает, как любил артист своих детей.

По мнению друга покойного Градского, за ограблением 41-летней Марины Коташенко стоит "опытный человек".

Андрей Караулов на своем YouTube-канале поделился: Женщину "разденут, вернее, уже раздели".

"Деньги не ее были. И вдова музыканта не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы", — полагает телеведущий.

Караулов заявил, что называть имена причастных к ограблению вдовы Александра Градского он не станет. Журналист признался, он думал, что будет именно так. Караулов сожалеет, что вдова Градского не догадалась привезти бандитов в его дом, которые не догадались бы, чей это дом.

На Марину Коташенко напали трое мужчин, устроив подставное ДТП под Наро-Фоминском.

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