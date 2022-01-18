Адвокат Алешкин: среди украденного у Коташенко имущества были подаренные Градским украшения

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18 января 2022, 13:07 Источник: teleprogramma.pro

Александр Градский и Марина Коташенко, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин, комментируя ограбление Марины Коташенко, вдовы известного музыканта Александра Градского, заявил, что найти злоумышленников будет возможно, а вернуть украденное, скорее всего, нет.

«Думаю, что по камерам полицейские смогут восстановить многие события. У них есть информация, там на въезде в поселок имеется видеонаблюдение. Уже известно, что преступники попали на записи. Дело возбуждено и поиски ведутся»,- высказал он в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Алешкин добавил, что обвинения Коташенко в инсценировке нападения не имеют никаких оснований. По словам юриста, уголовное дело возбуждено не против нее.

«Если бы был ложный донос или соучастие, то мы видели другую картину»,- продолжил он.

Правозащитник считает, что преступников удастся отыскать довольно скоро, а имущество возвратят частично, поскольку он сомневается, что 100 млн руб. – это только деньги.

«Как вы себе представляете сто миллионов рублей? Это же целая комната денег. Может, было наличными миллионов 15-20, а остальное - антиквариат, возможно, картины дорогие или украшения. Мы же не знаем, что Александр Градский дарил жене и что хранилось у нее дома»,- пояснил адвокат.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил мнение, что у Коташенко не было смысла делать инсценировку.

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