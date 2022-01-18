В Челябинске ищут водителей автобусов на зарплату от 45 тысяч рублей

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18 января 2022, 11:14 Татьяна Михайлова Источник: Администрация Челябинска

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Городской транспорт нуждается в кадрах.

В Челябинске ищут водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. Потребность в сотрудниках возникла из-за существенного обновления подвижного состава и транспортной реформы. Для обеспечения пассажирских перевозок ищут 150 водителей автобусов, 90 водителей трамваев и 100 водителей троллейбусов. Об этом сообщает городская администрация.

Предприятия-перевозчики ищут водителей автобусов с категориями «Д» и тех, ВТО готов пройти переподготовку с категорий «B» и «С» за счет предприятия. На время обучения предоставляется стипендия. Работать предстоит на комфортабельных автобусах марок «ЛиАЗ», «Volgabus», «МАЗ». Предлагается заработная плата от 45 тысяч рублей. Иногородним дают место в общежитии. Также гарантируется полный соцпакет, доставка к месту работы, частичная компенсация обедов.

Аналогические условия труда предоставляются водителям троллейбусов с зарплатой от 43 тысяч рублей и водителям трамваев с зарплатой от 38 тысяч рублей. Обучение можно пройти непосредственно на предприятии, на это время выплачивается стипендия.

Отмечается, что через год сотрудники всех транспортных предприятий могут получить помощь в погашении ипотеки в размере 1% за каждый год работы, но не более 5%. Вдобавок к этому, водители, работающие на городских маршрутах, имеют право на досрочную пенсию: 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.

Подробную информацию можно получить по телефонам 217-62-70, 217-62-33, 8-912-081-0000 (МУП «Служба организации движения», водители автобусов) и 778-60-87 (ООО «ЧелябГЭТ», водители трамваев и троллейбусов).

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