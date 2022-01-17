У находящегося в реанимации Куравлева выявили значительное увеличение площади поражения легких

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17 января 2022, 14:45 Источник: kp.ru

Леонид Куравлев, фото: Lev Ilyin/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в здравоохранении сообщили, что у попавшего в больницу 85-летнего народного артиста РСФСР Леонида Куравлева выявили значительное увеличение площади поражения легких.

«85-летний Леонид Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого»,- пояснил собеседник.

Отмечается, что организм актера продолжает бороться с болезнью. Куравлев продолжает дышать сам, без подключения к аппарату ИВЛ. Медики оказывают артисту всю необходимую помощь и лечение. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации в общую палату.

Напомним, что Куравлев находится в Коммунарке с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Врачи диагностировали у артиста пневмонию, но тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

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