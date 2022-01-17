В Новгородской области начал распространяться штамм коронавируса «омикрон»

В Новгородской области началось распространение штамма коронавируса нового типа "омикрон". Соответствующую информацию предоставила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Никифорова.
"Можно точно сказать, что на территории Новгородской области начал циркулировать штамм "омикрон", – отметила Никифорова в ходе заседания областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Уточняется, что все зараженные новой мутацией коронавируса не выезжали за границу. Известно, что среди заболевших есть пожилые граждане, а также несовершеннолетние, в частности, ребенок 2021 года рождения.
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