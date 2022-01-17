Первые три случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Хакасии

В пресс-службе главы Хакасии Валентина Коновалова утром в понедельник, 17 января, заявили, что на территории региона выявили первые три случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".
Согласно последней информации, все заболевшие граждане сейчас лечатся амбулаторно и находятся под наблюдением специалистов. Известно, что к настоящему моменту установлены 72 контактных лица, которые также находятся под контролем медиков.
Ранее сегодня стало известно, что за неделю в Красноярске у пяти человек был выявлен штамм коронавируса нового типа "омикрон".
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