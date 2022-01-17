Первые три случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Хакасии

Аргументы Недели → Общество 13+

17 января 2022, 08:37 Источник: РИА "Новости"

тесты на COVID-19, pixabay.com

В пресс-службе главы Хакасии Валентина Коновалова утром в понедельник, 17 января, заявили, что на территории региона выявили первые три случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

Согласно последней информации, все заболевшие граждане сейчас лечатся амбулаторно и находятся под наблюдением специалистов. Известно, что к настоящему моменту установлены 72 контактных лица, которые также находятся под контролем медиков.

Ранее сегодня стало известно, что за неделю в Красноярске у пяти человек был выявлен штамм коронавируса нового типа "омикрон".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости