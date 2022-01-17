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В Красноярске за неделю выявили первые пять случаев заражения штаммом «омикрон»

, 07:12 Источник: Telegram

В Красноярске за неделю выявили первые пять случаев заражения штаммом «омикрон»
тест на COVID-19, pixabay.com

За неделю в Красноярске у пяти человек был выявлен штамм коронавируса нового типа "омикрон". Соответствующую информацию предоставил в понедельник главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Согласно последним данным, штамм "омикрон" за минувшие семь дней был зафиксирован у пятерых граждан, которые прибыли в Красноярск из-за границы.

Подчеркивается, что в связи с выявлением случаев заражения людей новым вариантом коронавирусной инфекции проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в частности, с кругом их контактов.

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