В Красноярске за неделю выявили первые пять случаев заражения штаммом «омикрон»

За неделю в Красноярске у пяти человек был выявлен штамм коронавируса нового типа "омикрон". Соответствующую информацию предоставил в понедельник главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
Согласно последним данным, штамм "омикрон" за минувшие семь дней был зафиксирован у пятерых граждан, которые прибыли в Красноярск из-за границы.
Подчеркивается, что в связи с выявлением случаев заражения людей новым вариантом коронавирусной инфекции проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в частности, с кругом их контактов.
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