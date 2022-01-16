«Омикрон» заражает детей намного быстрее остальных штаммов коронавируса

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16 января 2022, 21:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Последние детали исследований показывают, что недавно выявленный африканский штамм коронавируса всё же может вызывать осложнения. Известный инфекционист Евгений Тимаков заявил, что «омикрон» заражает детей намного быстрее, чем все остальные штаммы коронавируса. Особо опасен этот вариант, благодаря осложнениям на желудочно-кишечный тракт, органы зрения и сердечно-сосудистую систему. Само течение болезни абсолютно непредсказуемо. Поэтому считать «омикрон» неопасным для здоровья попросту глупо. Повезло, что учёные выявили эти данные вовремя. В противном случае люди до сих пор бы верили в заблуждение насчёт «безопасности» африканского варианта.

«Мы не можем сказать, насколько сильно в дальнейшем будет выражен постковидный синдром у переболевших детей, - говорит господин Тимаков. - Самое тяжелое в этом случае – это отсроченные осложнения». Инфекционист подчёркивает, что вакцинация является наиболее эффективным методом борьбы с коронавирусом. Иммунолог Николай Крючков полагает, что вакцинированные могут дать неплохую прибавку к коллективному иммунитету, и это будет составлять около 10%. Но основной упор, по мнению Крючкова, необходимо делать на взрослое население страны. «Целевых показателей по вакцинации подростков быть не может, пока она проходит на добровольной основе, - считает эксперт. - Что касается стимулов населения, то для этого проводится разъяснительная работа».

Господин Крючков также считает, что людям надо поподробнее объяснить функции вакцинации. Состоит она из трёх важных пунктов. Первый заключается в формировании коллективного иммунитета, второй – в создании иммунологического пузыря, а третий – в защите внутри семьи. Не вакцинированные и не переболевшие подростки будут в данном случае своеобразной «брешью в обороне». Иммунолог прогнозирует, что в ближайшее время будет вакцинировано ещё больше подростков, и это по их же собственному желанию.

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