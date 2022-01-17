Глава Профсоюза работников ритуальных служб Авдеев не считает необходимым введение статьи за мошенничество в этой сфере

Председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев в понедельник оценил пользу от возможного введения новой статьи в Уголовный кодекс РФ за мошенничество в сфере ритуальных услуг.
Ранее с подобным предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Антон Авдеев в беседе с Общественной службой новостей задался вопросом, что политолога не устраивает в существующем законодательстве. Председатель профсоюза работников ритуальных служб выразил уверенность в том, что все возникающие проблемы легко регламентируются уже действующими нормами.
"Если вводить специальные нормы отношений, то нужно описать в чем их социальная важность для общества", – подчеркнул Авдеев и добавил, что не выступает против вышеуказанной идеи, однако не может понять ее сути.
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