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Глава Профсоюза работников ритуальных служб Авдеев не считает необходимым введение статьи за мошенничество в этой сфере

, 12:43 Источник: Общественная служба новостей

Глава Профсоюза работников ритуальных служб Авдеев не считает необходимым введение статьи за мошенничество в этой сфере
гроб, pixabay.com

Председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев в понедельник оценил пользу от возможного введения новой статьи в Уголовный кодекс РФ за мошенничество в сфере ритуальных услуг.

Ранее с подобным предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. 

Антон Авдеев в беседе с Общественной службой новостей задался вопросом, что политолога не устраивает в существующем законодательстве. Председатель профсоюза работников ритуальных служб выразил уверенность в том, что все возникающие проблемы легко регламентируются уже действующими нормами.

"Если вводить специальные нормы отношений, то нужно описать в чем их социальная важность для общества", – подчеркнул Авдеев и добавил, что не выступает против вышеуказанной идеи, однако не может понять ее сути.

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