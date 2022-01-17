Политолог Орлов предложил ввести в России отдельную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг

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17 января 2022, 08:31

розы, pixabay.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в понедельник, 17 января, выдвинул идею введения новой уголовной статьи за мошенничество в сфере ритуальных услуг.

В письме на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко Антон Орлов отметил, что в СМИ регулярно появляются сообщения о работниках ритуальных агентств, моргов или кладбищ, пытающихся воспользоваться горем граждан и навязать им покупку положенных по закону бесплатных участков на кладбище, а также совершающих прочие незаконные поборы.

Орлов, как сообщает RT, попросил Матвиенко оценить целесообразность введения в УК РФ новой статьи "Мошенничество в сфере ритуальных услуг". Предлагается налагать штраф до 300 тысяч рублей или приговаривать к лишению свободы на срок до четырех лет за хищение или приобретение права на чужое имущество посредством обмана или злоупотребления доверием, а также штраф до 1 миллиона рублей или приговаривать к лишению свободы до восьми лет за аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с суммой ущерба более 250 тысяч рублей.

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