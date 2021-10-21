Пожилая екатеринбурженка заявила, что сама будет копать могилу умершему брату

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2021, 11:54 Источник: E1.ru

Кладбище, Dmitry Chasovitin/globallook.com

Пенсионерка из Екатеринбурга Лидия Балтенкова заявила, что сама выкопает могилу для умершего брата, потому что у нее нет денег, которые просят на это ритуальные службы.

По словам женщины, которые приводит портал E1.ru, она хочет похоронить брата рядом с могилой его дочери. Это городское кладбище уже закрыто, но родственные подхоронения там разрешены. Однако за копку могилы с женщины попросили 120 тысяч рублей. Таких денег у нее нет, поэтому она требует, чтобы ей разрешили выкопать могилу самостоятельно.

«Вариант кремации мы не рассматриваем, хотим предать его земле. Но 120 тысяч у меня нет, это огромные деньги, — рассказала журналистам Лидия Балтенкова. — Я слепая и плохо хожу, но вырою могилу сама за три ночи, пока его вскрывают и готовят к похоронам».

Пенсионерка сейчас добивается разрешения на захоронение. Директор службы городских кладбищ Константин Калашников сообщил, что муниципальное предприятие может организовать похороны бесплатно, но на открытых кладбищах. По его словам, копать могилу самой женщине никто не запретит, однако «процесс этот не только трудоемкий, но и требует специального оборудования, чтобы не нарушить правила захоронения».

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что из-за снижения доходов россияне стали экономить на ритуальных услугах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости