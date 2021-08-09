Россияне из-за снижения доходов стали экономить на ритуальных услугах

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9 августа 2021, 18:04 Источник: Коммерсантъ

Фото из открытых источников

Росстат сообщает, что объем выручки ритуальных агентств по всей России в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд рублей. Этот показатель вырос всего на 9% по сравнению с тем же периодом 2020 года. По сравнению со вторым полугодием прошлого года выручка сократилась на 1%. По данным Росстата, в январе—июне 2021 года в стране умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за тот же период 2020 года, когда было зафиксировано 946,6 тыс. смертей.



Россияне на фоне снижения доходов стараются экономить на дополнительных и мемориальных услугах, особенно в регионах.



«Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. рублей», - сообщил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.



При этом в ГБУ «Ритуал» сообщили, что в Москве средний чек не изменился, а выручка учреждения в первом полугодии выросла пропорционально приросту числа умерших в столице — на 18%.



«От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», - отметил Илья Болтунов.



Сообщается о росте доли кремаций, которые обходятся в среднем на 40% дешевле. Так, в Санкт-Петербурге кремируют уже более 70% усопших, хотя в целом по стране этот показатель составляет всего около 10%. Отмечается нехватка крематориев в регионах.



Тем временем эксперты предполагают, что 70-90% рынка ритуальных услуг может находиться в серой зоне с расчетами наличными. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, с учетом неофициальных платежей за места на кладбищах фактически можно говорить даже о росте рынка как минимум на 20–30%, до 140–150 млрд руб., по итогам первой половины 2021 года.





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