В России за сутки скончались 670 пациентов с COVID-19

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17 января 2022, 12:08

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В России за сутки скончались 670 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 65, в Московской области – 44. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 321 990 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ зарегистрировали 30 726 случаев заражения COVID-19.

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