В России за сутки выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом
17 января 2022, 11:45
За минувшие сутки в России зарегистрировали 30 726 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 5 018 (16,3%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировали 10 834 260 случаев заражения коронавирусом.
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