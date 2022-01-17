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Американские ученые спрогнозировали, что пик заболеваемости COVID-19 в России придется на 22 января

, 10:59 Источник: Ведомости

Американские ученые спрогнозировали, что пик заболеваемости COVID-19 в России придется на 22 января
человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете выявили, что количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России достигнет своего пика к 22 января.

Эксперты считают, что по официальной статистике это станет очевидно 5 февраля, когда после тестирования выявят более 85 тысяч заболевших. Согласно разработанной учёными модели, пик нагрузки на систему здравоохранения придется на 10 февраля, когда для пациентов может потребоваться в среднем свыше 133 тысяч коек. При этом количество умерших от коронавируса пока что продолжит снижаться. Также небольшой подъем прогнозируется к середине февраля, уточнили специалисты.

В свою очередь, врач Андрей Поздняков заявил, что понятие «пик заболеваемости» в России весьма растяжимое из-за обширной территории. По его словам, наибольший рост будет в феврале и продержится весь месяц, затем ситуация стабилизируется.

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