Минимальное пособие по беременности и родам в 2022 году в России вырастет почти до 64 тысяч рублей

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17 января 2022, 11:36 Источник: Instagram

беременная женщина, pixabay.com

Минимальный размер пособия по беременности и родам увеличится в РФ до 63,9 тысячи рублей в 2022 году при обычных родах, а максимальный – до 360 тысяч рублей, заявили в Министерстве труда и соцзащиты.

Уточняется, что если роды протекали без осложнений, то за 140 дней матери будет выплачено пособие в размере минимум 63 932 рублей, а максимальный его размер составит 360 164 рублей.

В случае наличия осложнений в процессе рождения ребенка, за 156 дней мать получит пособие в размере минимум 71 238 рублей, а максимальная сумма будет достигать 401 325 рублей.

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