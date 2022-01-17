Минимальное пособие по беременности и родам в 2022 году в России вырастет почти до 64 тысяч рублей

Минимальный размер пособия по беременности и родам увеличится в РФ до 63,9 тысячи рублей в 2022 году при обычных родах, а максимальный – до 360 тысяч рублей, заявили в Министерстве труда и соцзащиты.
Уточняется, что если роды протекали без осложнений, то за 140 дней матери будет выплачено пособие в размере минимум 63 932 рублей, а максимальный его размер составит 360 164 рублей.
В случае наличия осложнений в процессе рождения ребенка, за 156 дней мать получит пособие в размере минимум 71 238 рублей, а максимальная сумма будет достигать 401 325 рублей.
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