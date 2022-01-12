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В Минтруде рассказали, что материнский капитал и пособия по уходу за ребенком проиндексируют на 8,4%

, 21:31

В Минтруде рассказали, что материнский капитал и пособия по уходу за ребенком проиндексируют на 8,4%
деньги, фото: pixels.com

В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что с 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам проиндексируют на 8,4%. Соответствующее постановление подготовило правительство.

«Так пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию и другие меры социальной поддержки»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тыс. руб., если семья не получала выплаты на первого ребенка, а также размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала пособие на первого ребенка, составит 168,6 тыс. руб.

В Минтруде уточнили, что средства, которые необходимы для индексации всех мер поддержки, заложены в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что после индексации пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 18 984 рублей.

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