Глава Минтруда РФ: после индексации пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 18 984 рублей

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12 января 2022, 18:42 Источник: ТАСС

калькулятор, фото: pixels.com

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что индексация пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% по поручению президента РФ Владимира Путина, потребует дополнительно свыше 170 млрд рублей. По его словам, эта процедура затронет 30,8 млн человек.

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей»,- пояснил он.

Котяков отметил, что россияне получат пенсию в повышенном размере и доплату за первые месяцы года после принятия соответствующих поправок. Министр уточнил, что размер страховых выплат по старости неработающего пенсионера в 2023 году в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году - 21 150 рублей. При этом общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год достигнет более 500 млрд рублей, добавил он.

Ранее сенатор Елена Бибикова рассказала, что после индексации на 8,6 процента средняя пенсия должна вырасти на сумму около 1400 рублей.

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