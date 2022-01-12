Сенатор Бибикова сообщила, что после индексации средняя пенсия вырастет на 1400 рублей

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12 января 2022, 15:33 Источник: РИА Новости

пенсионерка, фото: pixels.com

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова прокомментировала предложение президента РФ Владимира Путина проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы выплаты были выше уровня инфляции.

«Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей. Таким образом, после индексации на 8,6 процента она должна вырасти на сумму около 1400 рублей»,- отметила сенатор.

Бибикова добавила, что с 1 января пенсии были уже проиндексированы на 5,9 процента.

Парламентарий считает, что закон об индексации пенсий в соответствии с поручением президента на уровень чуть выше инфляции будет принят, скорее всего, до конца января. При этом, по ее словам, сама процедура будет проведена задним числом с 1 января, согласно существующему закону. Бибикова уточнила, что предложение Путина учитывалось в прошлом году при принятии бюджета на 2022 год и на плановый период до 2024 года.

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