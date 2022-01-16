Террористы в ходе беспорядков в Алма-Ате захватили 7 оружейных магазинов и похитили 1 347 единиц оружия

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16 января 2022, 19:44 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Казахстане в ходе беспорядков группы террористов захватили в Алма-Ате семь оружейных магазинов и похитили 1 347 единиц оружия. В воскресенье начальник департамента полиции Алта-Аты Канат Таймерденов на брифинге рассказал об этих преступлениях.

По данным Таймерденова, в захваченных оружейных магазинах преступники завладели оружием и боеприпасами, в общей сложности украдены 501 единица нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия.

Начальник департамента полиции Алта-Аты уточнил, что участники беспорядков предприняли 27 попыток захвата здания алма-атинской полиции. Он подчеркнул, что нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя, при этом террористы не оставляли убитых, раненых забирали с собой.

Канат Таймерденов сообщил о похищении неизвестными 41 тела погибших.

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