Террористы в ходе беспорядков в Алма-Ате захватили 7 оружейных магазинов и похитили 1 347 единиц оружия

В Казахстане в ходе беспорядков группы террористов захватили в Алма-Ате семь оружейных магазинов и похитили 1 347 единиц оружия. В воскресенье начальник департамента полиции Алта-Аты Канат Таймерденов на брифинге рассказал об этих преступлениях.
По данным Таймерденова, в захваченных оружейных магазинах преступники завладели оружием и боеприпасами, в общей сложности украдены 501 единица нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия.
Начальник департамента полиции Алта-Аты уточнил, что участники беспорядков предприняли 27 попыток захвата здания алма-атинской полиции. Он подчеркнул, что нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя, при этом террористы не оставляли убитых, раненых забирали с собой.
Канат Таймерденов сообщил о похищении неизвестными 41 тела погибших.
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