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В Казахстане во время беспорядков из моргов в Алма-Ате украли 41 тело

, 18:00 Источник: РИА Новости

В Казахстане во время беспорядков из моргов в Алма-Ате украли 41 тело
фото: pixabay.com

В Казахстане в дни массовых беспорядков злоумышленники совершили семь нападений на морги в Алма-Ате и похитили из них 41 тело. Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что преступники не оставляли убитых, раненых забирали с собой, даже утащили тела погибших из моргов.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни наступившего года. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

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