При падении лифта в шахту в «Президент-Отеле» в Москве погибли два рабочих 30 и 32 лет

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16 января 2022, 16:12 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

При падении лифта в шахту в «Президент-Отеле» на улице Большая Якиманка в Москве погибли два человека. Инцидент произошел 13 января. В «Президент-отеле» проводились ремонтные работы. Рабочие спускались в служебном лифте с седьмого этажа после смены. Один погибший оказался внутри лифта, другой — между кабиной и стеной.

Два гражданина Армении скончались от полученных травм. Мужчинам было 30 и 32 года.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили, что вечером 13 января была заявка на обрушение конструкции по адресу Большая Якиманка, д. 24.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности),- сообщает «Свободная пресса».

«Гостиничный комплекс "Президент-Отель"» является местом проведения встреч глав государств и правительств, международных форумов, конгрессов, конференций, мероприятий представителей политических организаций, бизнеса, культуры, искусства и спорта. Одновременно в гостинице можно разместить около 2000 участников мероприятий.

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