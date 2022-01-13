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В «Президент-отеле» в Москве при падении лифта погибли два человека

, 21:49 Источник: ТАСС

В «Президент-отеле» в Москве при падении лифта погибли два человека
лифт,: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в «Президент-отеле» в Москве сорвался лифт. В результате происшествия погибли два человека.

Инцидент произошел в 20.26 в четверг, 13 января, на Большой Якиманке, д. 24. Сейчас вскрывают упавший лифт.

«В результате падения лифта погибли двое рабочих, которые занимались заменой лифта, один находился внутри кабины, второй сверху. Сам лифт был предназначен для персонала»,- пояснил собеседник.

Также информацию подтвердили в МЧС. Установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту. По предварительным данным, причиной случившееся стало нарушение техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на полигоне бытовых отходов обнаружили тело пропавшего в начале января 45-летнего бизнесмена из Тульской области. 

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