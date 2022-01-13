В Подмосковье на мусорном полигоне нашли тело 45-летнего бизнесмена из Тулы

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13 января 2022, 20:53 Источник: пресс-служба СК РФ

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Подмосковье на полигоне бытовых отходов обнаружили тело пропавшего в начале января 45-летнего жителя Тульской области. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Речь идет о тульском бизнесмене, который пропал 6 января. Мужчина уехал из дома на своем автомобиле, его местонахождение было неизвестно.

«7 января на территории Тульской области был обнаружен автомобиль пропавшего мужчины, а через некоторое время на одном из полигонов бытовых отходов в Московской области его тело с признаками насильственной смерти»,- пояснили в ведомстве.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении убийства - 40-летнего жителя Ленинского района Тульской области.

По данным следствия, в Туле злоумышленник напал на потерпевшего, причинив повреждения, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По ходатайству СК в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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