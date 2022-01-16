Аргументы Недели Общество 13+

Гинцбург перечислил особенности назальной вакцины против коронавируса

, 07:39

Гинцбург перечислил особенности назальной вакцины против коронавируса
лекарства, фото: pixels.com

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против новой коронавирусной инфекции будет двухкомпонентной.

«Назальная вакцина – двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент»,- пояснил он.

Также Гинцбург утверждает, что привитый от коронавируса дополнительно назальной вакциной уже не будет переносчиком инфекции. По его словам, препарат совершенно безболезненно вводится и обладает минимум побочных эффектов. Кроме того, сыворотка создаёт барьер от вирусов в верхних дыхательных путях.

Ранее Гинцбург  выразил мнениечто вакцинация против COVID-19 в России не может стать платной, поскольку страна создает благоприятные условия для населения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Экс-депутат Рады Килинкаров: от развязывания полномасштабной войны против ДНР и ЛНР Украину удерживает только Россия

Экс-депутат Рады Килинкаров раскрыл, что удерживает Украину от развязывания полномасштабной войны против ДНР и ЛНР

От развязывания полномасштабной войны против республик Донбасса Украину удерживает только Российская Федерация. Соответствующую точку зрения озвучил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество