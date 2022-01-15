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Гинцбург заявил, что вакцинация против COVID-19 в России не может стать платной

, 09:05 Источник: ТАСС

Гинцбург заявил, что вакцинация против COVID-19 в России не может стать платной
вакцинация, Nick Wagner/XinHua

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация против COVID-19 в России не может стать платной, поскольку страна создает благоприятные условия для своих граждан.

Александр Гинцбург отметил, что законодательство РФ не предусматривает возможности сделать прививку против коронавируса нового типа платной, так как страна либеральная, максимально приближенная к человеку и предлагающая все необходимые условия для тех, кто хочет вакцинироваться.

Директор центра добавил, что при желании любой гражданин может привиться в частной клинике платно.

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