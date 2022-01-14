Депутат Госдумы Иванов: введение платы за первую вакцинацию — исключительно моя идея

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14 января 2022, 18:43 Источник: ТАСС

Госдума, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов, который сообщил сегодня о планах Минздрава ввести плату за введение первой дозы вакцины от коронавируса и реабилитацию после ковида для непривитых, назвал свои высказывания опрометчивыми.

«Сегодня я опрометчиво заявил о том, что вакцина от COVID-19 может стать платной. Говорил эмоционально», - написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что мысль о платной вакцинации была исключительно его идеей. «Особо подчеркну, что никаких планов в правительстве РФ о введении платы за вакцину не было и нет. Это исключительно моя идея, которую я решил озвучить в такой форме», - заявил он.

Иванов принес извинения всем, кого могли взолновать или обидеть его слова.

В «Единой России», комментируя публикации парламентария, заявили, что Иванов «сам себя наказал, выдав свои собственные измышления за некую информацию и планы, которых по факту не существует, это характеризует его как политика». При этом в «Единой России» заметили, что депутат извинился, и на этом конфликт можно считать исчерпанным.

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